Un hombre murió tras agonizar por cuatro días luego de un accidente en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que este domingo murió un hombre en la localidad de Santa Lucía, luego de permanecer internado en terapia intensiva tras protagonizar un accidente vial.

Se trata de un hombre de 75 años de apellido Barbona cuya muerte se confirmó en la madrugada de este domingo.

Barbona se estaba hospitalizado desde el 26 de agosto, luego de haber sido chocado por una motocicleta mientras transitaba en su bicicleta.

La Comisaría de Distrito local lleva adelante las actuaciones y trámites de rigor para determinar las responsabilidades del hecho.

Detalles del siniestro

Cabe recordar que el incidente ocurrió el pasado miércoles 26 de agosto en la esquina de la Avenida Islas Malvinas y la calle Buenos Aires de Santa Lucía.

El siniestro fue protagonizado por una motocicleta Honda Wave, conducida por un joven de 24 años, y una bicicleta marca Energy, guiada por el Barbona.

Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron en la intersección vial, provocando la caída y graves heridas en el ciclista.

Luego delchoque, Barbona fue trasladado al nosocomio local donde, tras cuatro días de internación, se confirmó la muerte del adulto mayor.