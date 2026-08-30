Un conductor despistó y cayó a un canal de desagüe en Goya

Un conductor perdió el control de su vehículo y terminó cayendo al canal de desagüe ubicado en el Puente Chiappe, en la localidad correntina de Goya.

Según la información inicial, el siniestro se produjo cuando el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó que se despistara y posteriormente terminara dentro del canal.

Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni sobre el estado de salud del conductor.

Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el siniestro.

Con información de Juan Cruz Velasquez