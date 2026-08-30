Santo Tomé: denuncian el robo y faena de ocho vacunos en un campo

Un nuevo hecho de abigeato generó preocupación entre productores de la zona de Cuay Grande, de Santo Tomé luego que delincuentes ingresaran a un establecimiento rural y faenaron ocho animales vacunos.

El hecho fue descubierto el pasado 28 de agosto por uno de los peones del establecimiento “San Roque”, quien advirtió la situación y dio aviso al propietario.





Luego de recorrer el predio, específicamente el potrero denominado “La Costa”, ubicado cerca del río Uruguay, encontraron los restos de los animales.

Según las primeras informaciones, los delincuentes habrían seleccionado los mejores cortes y dejado abandonadas algunas de las partes de los animales faenados.

Investigan una posible conexión con Brasil

Entre las hipótesis que manejan los investigadores aparece la posibilidad de que el hecho haya sido cometido por cuatreros provenientes de Brasil, quienes habrían utilizado canoas para trasladar la carne hacia la costa del vecino país.

No obstante, tampoco se descarta la posible participación de personas de nacionalidad argentina, debido a la logística necesaria para faenar ocho animales y trasladar los cuartos y paletas.

Preocupación de los productores

El establecimiento afectado se encuentra a unos 2.000 metros del lugar donde funcionaba el Destacamento “Lorenzo Romero” de la Prefectura Naval Argentina, que fue desmantelado recientemente.

Productores de la zona expresaron su preocupación por la situación y señalaron que, tras el retiro del destacamento, se habrían incrementado las incursiones vinculadas al abigeato, generando importantes pérdidas para el sector ganadero.