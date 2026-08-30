Corrientes: un adolescente murió tras chocar su motocicleta contra una camioneta

Un fatal accidente vial se produjo en la madrugada de este domingo en la ciudad capital, informaron los Bomberos Voluntarios de Corrientes. Un motociclista murió, menor de edad, tras impactar su vehículo contra una camioneta.

El hecho se registró a la 1:24 de la madrugada en inmediaciones de las calles Iberá y Bonastre, donde los bomberos del Cuartel 397 acudieron al sitio tras un llamado al 911.

Choque y muerte

En el lugar se encontraron con una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, y una motocicleta Honda, modelo Wave de 110 cc.

Las autoridades que se presentaron confirmaron la muerte de un menor de 16. La gravedad de las heridas sufridas tras el impacto entre los vehículos produjeron su muerte en el lugar.

Los efectivos presentes realizaron las diligencias del caso, mientras la Fiscalía en turno intervino.