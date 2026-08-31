Corrientes: llevaba más de 70 kilos de astas de ciervo escondidas entre la leña y fue detenido

Un hombre fue detenido luego de que efectivos de la Policía de Corrientes descubrieran que transportaba 70,2 kilos de astas de ciervo ocultas entre una carga de leña, sin contar con la documentación correspondiente.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial 126, cuando los efectivos inspeccionaron una camioneta Toyota Hilux que, a simple vista, trasladaba únicamente leña.

Sin embargo, durante la requisa encontraron cuatro bolsas con astas de ciervo, cuyo peso total alcanzó los 70,2 kilos.

Según se informó, el conductor no contaba con la documentación exigida para acreditar el origen ni el traslado del material, por lo que intervino la Justicia, que dispuso su detención y el secuestro de las astas.

El material quedó a disposición de las autoridades y será sometido a una evaluación veterinaria, mientras continúa la investigación para determinar su procedencia y el destino que tenía la carga.