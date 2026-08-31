Violento robo a un jubilado en Corrientes: hay dos detenidos

La Policía de Corrientes informó este lunes que dos hombres fueron detenidos tras el violento robo a un jubilado de 72 años durante la madrugada del domingo en la capital correntina.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Pasaje Catuegno al 1100, donde el hombre había sido víctima de un robo y atacado a golpes durante el mismo.

Tras tomar conocimiento del caso, los investigadores relevaron y analizaron cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes permitieron observar a dos personas cuyas características y vestimenta coincidían con las primeras descripciones aportadas durante la investigación.

Con esa información, los efectivos lograron localizar y aprehender a dos hombres mayores de edad, quienes al momento del procedimiento todavía llevaban prendas similares a las observadas en las grabaciones.

Según informaron fuentes policiales, ambos serían personas en situación de calle.

Además, durante el procedimiento se secuestró un arma blanca que podría estar relacionada con la utilizada durante el robo.

Los dos aprehendidos y el elemento secuestrado quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las diligencias para avanzar en el esclarecimiento total del hecho.