Corrientes: la Justicia ordenó rescatar a dos perros víctimas de presunto maltrato animal

El Poder Judicial de Corrientes dio a conocer este lunes que el Juzgado de Garantías de Monte Caseros dispuso una medida cautelar para proteger a dos perros que se encontraban en el marco de un presunto caso de maltrato animal en la localidad de Mocoretá.

La decisión fue tomada el viernes 28 de agosto por el juez de Garantías sustituto, Alfredo Emanuel Aguirre, a partir de un pedido realizado por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Mocoretá, a cargo de Bruno Monzón.

A partir de la medida, se autorizó el allanamiento de los domicilios donde estaban los animales, el cese de la situación denunciada y su posterior traslado a un refugio de la ONG Corazón Animal.

La denuncia surgió a partir de informes veterinarios

La investigación comenzó luego de que la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Mocoretá remitiera a la Fiscalía un informe sobre las condiciones en las que se encontraban dos perros.

Los animales fueron identificados como “Rocco”, un cachorro mestizo de unos cinco meses, y “Fiona”, una perra pitbull castrada.

De acuerdo con los informes veterinarios incorporados a la investigación, ambos presentaban infección ocular y signos de desnutrición, por lo que se consideró necesario intervenir de manera urgente.

Además, según se informó, los responsables de los animales habían sido intimados previamente por la autoridad competente, aunque no se habría obtenido una respuesta.

La Justicia ordenó su traslado a un refugio

Durante la audiencia, el fiscal Bruno Monzón presentó los elementos reunidos en la investigación y solicitó medidas para poner fin a la situación en la que se encontraban los perros.

Tras analizar el pedido, el juez Aguirre hizo lugar a la solicitud y ordenó el retiro de los animales de los domicilios para garantizar su resguardo y atención.

“Rocco” y “Fiona” fueron trasladados al refugio de la ONG Corazón Animal, donde permanecerán bajo cuidado mientras continúa la investigación.

La causa busca determinar si existió un delito de maltrato animal, contemplado en la Ley Nacional N° 14.346.