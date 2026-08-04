“Me defendí y reaccioné”: la fiscalía reveló lo que dijo la joven acusada de matar a su novio en Chaco

La causa por el crimen de Julián Álvarez Guardia en Resistencia (Chaco) avanzó con un dato clave sobre la noche del homicidio. Durante una conferencia de prensa, la fiscal Ana González de Pacce explicó que la novia de la víctima, Victoria Cantero, reconoció haberlo apuñalado, aunque afirmó que lo hizo para defenderse durante una discusión de pareja.

"Yo me defendí"

Cantero, de 25 años, quedó imputada por homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla la pena de prisión perpetua. Según explicó la fiscal, cuando la joven fue entrevistada en el hospital por la Policía dijo: “Sí, hubo una pelea y yo me defendí, reaccioné”.

“No hay otras personas involucradas; era la pareja y nada más que la pareja”, sostuvo González de Pacce al referirse sobre cómo avanza la investigación. La funcionaria indicó que la hipótesis se refuerza con los testimonios de vecinos de la casa, quienes también apuntan a una discusión entre solamente dos personas.

La relación entre la víctima y la acusada

La fiscal también hizo referencia al contexto de la pareja y señaló que existían antecedentes de conflictos. “Era una relación tóxica”, dijo y destacó la mirada de ambas familias.

Además, confirmó que la investigación incorporó denuncias previas vinculadas a violencia dentro de la relación. Uno de esos antecedentes corresponde a un hecho en el que Cantero rompió el parabrisas del auto de Álvarez Guardia durante una discusión.

Las pruebas que analiza la fiscalía

Durante la conferencia, la fiscal informó que los investigadores secuestraron un cuchillo Tramontina de mango negro, que sería el arma utilizada en el ataque. Las pericias preliminares determinaron que Julián sufrió varias lesiones, pero la herida mortal fue en el cuello, ya que le cortó una artería y le provocó una hemorragia.

Ahora, en cuanto a la investigación y la reconstrucción, como medidas pendientes figuran las declaraciones de familiares, vecinos y personas cercanas a la pareja. También se analizarán cámaras de seguridad y distintos peritajes para determinar cómo se desarrolló la secuencia previa y posterior al homicidio.

La investigación además incluye el análisis del auto con el que se llevó a Julián hasta el hospital, el relevamiento de la escena y la elaboración de planos del lugar donde ocurrió el ataque.

Por otra parte, cuando fue consultada sobre la versión que señala la desaparición de objetos de valor de la casa de Julián, la fiscal confirmó que forma parte de la investigación. "Faltó una caja que tenía cadenas, joyas de oro y dinero", comentó.