Corrientes: tras un rápido despliegue rescataron a un joven desorientado

La Policía de Corrientes informó que lunes acudió al socorro de una persona que se encontraba desorientada en la ciudad Capital.

Efectivos de la Comisaría XX Urbana y de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego desplegaron un exitoso operativo de auxilio en las inmediaciones de la Ruta Nacional 12 y el barrio Pirayuí Nuevo.

Tras una alerta a la línea 911, los agentes lograron ubicar a salvo a un joven de 24 años que se había desorientado en una zona de espesa vegetación mientras se dirigía a la casa de un familiar.

Alerta y rápido despliegue de búsqueda

El operativo se activó a partir de una llamada de emergencia recepcionada por el sistema radial policial, alrededor de las 16:30 del lunes en un área de malezales cercana al barrio Pirayuí Nuevo.

Por tal motivo personal de la mencionada comisaría actuó en conjunto con dotaciones de bomberos, quienes rastrearon el terreno hasta encontrar al joven que solicitaba auxilio.

Asistencia médica y reencuentro familiar

Tras ser puesto a resguardo, el joven fue evaluado por profesionales de la salud y se constató que la persona rescatada se encontraba en buenas condiciones físicas generales.

De manera preventiva fue derivado a un centro médico para un chequeo de rutina y posteriormente conducido a la sede policial.

En la dependencia se presentó un familiar para acompañarlo de regreso a su hogar, completándose los trámites de rigor.