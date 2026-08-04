Corrientes avanzó en estrategias de seguridad durante el Consejo Regional en Chaco

El ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, participó del II Consejo Regional de Seguridad Interior, realizado en la ciudad de Resistencia, Chaco, donde autoridades nacionales y provinciales avanzaron en una agenda común para fortalecer las políticas públicas y la coordinación en materia de seguridad.

La delegación correntina estuvo integrada además por la subsecretaria de Seguridad, Ingrid Jetter; el subsecretario de Seguridad Vial, Juan Manuel Saloj; el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón; el subjefe Walter Darío Aceval; e integrantes del Estado Mayor Policial.

Durante la reunión se analizaron distintos ejes vinculados a la coordinación federal en seguridad, el fortalecimiento de las estrategias de prevención, la gestión de emergencias, la seguridad en zonas de frontera y el combate al crimen organizado.

El encuentro también permitió el intercambio de experiencias entre las provincias de la región y el diseño de acciones conjuntas para mejorar la respuesta ante problemáticas comunes.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la participación de Corrientes en este espacio reafirma el compromiso de trabajar de manera articulada con otras jurisdicciones para fortalecer la prevención del delito y brindar mayores niveles de seguridad a la ciudadanía.