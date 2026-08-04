"¿Otra vez te pegó?”: revelaron chats y fotos sobre el joven asesinado en Chaco

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado a puñaladas en Chaco, sumó en las últimas horas nuevas pruebas que podrían resultar determinantes para el avance de la causa.

Se trata de chats privados, fotos inéditas y testimonios que, según la familia de la víctima, evidencian un contexto de violencia que el joven habría sufrido por parte de Victoria Cantero, su pareja y única detenida por el hecho, antes de morir.

Las conversaciones fueron difundidas por Lucas Achinelli, amigo del joven asesinado, quien compartió capturas de pantalla que reflejan el conflictivo vínculo entre Matías y Cantero. Uno de los mensajes es el que más conmoción generó: un allegado le pregunta directamente a la víctima: “¿Otra vez te pegó?”.

Esa frase, tanto para los investigadores como para el entorno familiar, refuerza la hipótesis de que las agresiones no eran hechos aislados.

Además, las imágenes muestran al joven con visibles lesiones en la cara y otras marcas compatibles con golpes recientes.

Las pruebas también incluyen registros de llamadas y mensajes de voz atribuidos a Cantero. La joven ya había sido denunciada en dos oportunidades por hechos de violencia, un antecedente que ahora forma parte del análisis de la Justicia.

La difusión de ese material estuvo acompañada por un duro mensaje de Achinelli en redes sociales. “Me mandan estas cosas y lo único que puedo pensar es que quiero que te pudras en la cárcel. Que el fiscal pida la máxima pena, porque esto lo buscaste, lo planeaste y lo ejecutaste sabiendo lo que hacías”, escribió.

El testimonio de la hermana de Matías Álvarez: “Ella le pegaba y le reventó un ojo”

En medio del dolor, Leticia, hermana de Matías, aseguró que su hermano era víctima de agresiones físicas y que nunca respondió con violencia.

“Mi hermano jamás le tocó un pelo. Se crió con la idea de que a una mujer no se la golpea. Pero ella le pegaba. Le dejaba la cara con arañazos y hasta le reventó un ojo de una piña”, afirmó. Y agregó: “Él no se lo contaba a nadie porque le daba vergüenza estar expuesto a esa violencia”.

Por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, está detenida su novia Victoria Luz Cantero. (Video: TN / Fotos: redes sociales).



La mujer también describió una relación marcada por el control y la manipulación. Aseguró que Cantero administraba el teléfono y las redes sociales de su hermano, llegando incluso a publicar contenidos en su nombre.

“Ella le manejaba el celular y la cuenta de Instagram. Publicaba cosas haciéndose pasar por él. Mi hermano jamás hubiera hecho eso porque era muy reservado con su vida privada”, sostuvo.

Las denuncias previas por violencia

La familia reveló que Matías había presentado al menos dos denuncias por violencia contra su pareja (en 2024 y 2025). Sin embargo, recriminan que la Justicia no profundizó en la investigación de dichos antecedentes.

Ante esta situación, allegados y familiares exigieron que la causa se tramite con una perspectiva integral para evitar la impunidad, señalando que los hombres también sufren situaciones de violencia de género.

TN