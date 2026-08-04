Se fugó de una comisaría un acusado de abuso sexual, antes de ser trasladado a Corrientes

En la lluviosa madrugada de este martes, un hombre detenido por abuso sexual se fugó de la Comisaría Primera de Monte Caseros, donde permanecía alojado de manera provisoria a la espera de su traslado a una cárcel de la ciudad de Corrientes.

Luego de tomarse conocimiento de la fuga, ocurrida en la sede de la Defensoría Oficial de Monte Caseros que funciona dentro de la dependencia policial, montaron un operativo cerrojo y solicitaron la colaboración urgente de la población para recapturarlo.

El evadido fue identificado como Cristian Villalba, un hombre considerado "de alta peligrosidad", había aprovechado un descuido de la custodia policial, para fugarse.

Cumplía detención en la dependencia policial por graves delitos contra la integridad sexual por las cuales había sido aprehendido, según informaron medios de prensa locales.

El prófugo, según afirmaron fuentes oficiales, se encuentra procesado y con inmediatez pidieron por su localización y recaptura ya que lo catalogaron formalmente como un criminal peligroso cuyo perfil representa un alto riesgo para la comunidad.

Al momento de su fuga, el recluso cumplía detención provisoria en la Comisaría, mientras se tenía programado su traslado hacia una unidad penal de mayor seguridad en Corrientes Capital.

Las autoridades solicitaron formalmente que cualquier persona que tenga datos precisos sobre su paradero o que lo divise en la vía pública llame de inmediato al Sistema Integral de Seguridad 911, al 101 o bien a la dependencia policial más cercana. Asimismo, remarcaron de forma enfática que no se debe intentar intervenir por cuenta propia bajo ninguna circunstancia debido a la hostilidad del evadido.