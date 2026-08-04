Corrientes: murió un hombre tras un choque entre motos por avenida Maipú

Luego del choque entre dos motocicletas registrado a las 11.30 de este martes en avenida Maipú y Alta Gracia, de la Capital correntina murió un hombre de 46 años, después que fuera trasladado de urgencia hacia el hospital Escuela.





Según detallaron, los protagonistas fueron una Honda Wave de 110 cc, conducida por Lucas Antonio Zalazar de 21 años, y una Guerrero Trip 110 cc, guiada por Alejandro Ramón Rodríguez, el cual perdió la vida a causa de las severas lesiones sufridas.





Por razones de jurisdicción intervino la Comisaría 15° Urbana, en base a directivas de la Fiscalía en turno que ordenó la realización de pericias accidentológicas y mecánicas en la esquina del luctuoso siniestro vial.





Cabe señalar que el otro implicado aun permanece internado en cuidados intensivos del mismo centro de salud de avenida 3 de Abril y Mendoza con un cuadro de salud grave, según revelaron.