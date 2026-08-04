Corrientes fue sede de una mesa internacional de lucha contra abigeato y delitos rurales

Corrientes fue sede este martes de una mesa técnico- operativa junto a fuerzas federales, provincias del Litoral y NEA, y autoridades de Paraguay, para coordinar acciones de prevención e intercambio de información, sobre abigeato y delitos rurales.



En el marco de acciones vinculadas con la Semana de la Policía de Corrientes, la jornada se desarrolló en el salón Camba Cuá del hotel Casino de la Capital correntina y tuvo como anfitriones al Vicegobernador de la Provincia Pedro Braillard Poccard, ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya,y la subsecretaria de Seguridad Ingrid Jetter..

También encabezaron la mesa el jefe de la Policía, comisario general Miguel Angel Leguizamón, al subjefe, comisario general Walter Darío Aceval y al titular de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica comisario general Walter Gerardo Torres. Concurrió, entre otros.









De la vecina provincia del Chaco, concurrieron miembros de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, encabezados por el subjefe de Policía, comisario general Manuel Victoriano Silva.



Al encuentro asistieron además dirigentes de la República del Paraguay, autoridades nacionales, provinciales y representantes de las fuerzas de seguridad de Corrientes, Entre Rios, Santa Fe, Chaco, Misiones y Formosa, pensada como un espacio horizontal de debate, diagnóstico y diseño de estrategias conjuntas.



Se abordaron las principales problemáticas vinculadas al abigeato, los hurtos y robos de ganado mayor y menor.



También se debatió las modalidades en que operan con el robo de implementos agrícolas, los pasos fluviales e internacionales, las zonas críticas, las rutas utilizadas para el traslado de los delincuentes y los circuitos de comercialización interjurisdiccional.





Asimismo, se acordó profundizar el intercambio de información entre las distintas fuerzas mediante la actualización de canales de comunicación, el intercambio de contactos operativos y la planificación de acciones coordinadas para optimizar la prevención, investigación y esclarecimiento de los delitos rurales.



Estas mesas de trabajo permiten consolidar estrategias conjuntas entre las provincias y los organismos de seguridad, fortaleciendo la cooperación regional frente a un delito que requiere respuestas articuladas y coordinadas.



