Apresaron en Corrientes a un hombre con pedido de captura en cuatro causas penales

En cumplimiento de una orden de detención dispuesta por el Juzgado de Garantías de Goya, aprehendieron a un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia, con pedido de captura en cuatro causas penales vinculadas a delitos contra la propiedad.





En tal sentido personal policial de la Comisaría Primera procedió a la aprehensión de esta persona que también venía siendo investigada como presunto autor de un robo calificado por escalamiento, ocurrido durante la madrugada de este lunes en el barrio Villa Orestina de esta ciudad.





El procedimiento se concretó en el marco de las tareas investigativas, tras lo cual fue alojado en la mencionada unidad policial, a disposición de la Justicia.





La investigación continúa con el objetivo de reunir nuevos elementos probatorios que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho registrado durante la madrugada