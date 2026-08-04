Secuestraron cocaína y marihuana tras demorar a cuatro personas en una plaza de Corrientes

La Policía de Corrientes secuestró cocaína y marihuana durante un operativo preventivo en la Plaza Mercosur del barrio 17 de Agosto. El procedimiento se realizó en la madrugada del lunes y fueron demoradas cuatro personas, entre ellas un adolescente de 15 años.

El operativo

El operativo se llevó a cabo después de las 3, cuando policías del Comando Patrulla recorrían la zona en tareas de prevención. Con el apoyo de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, identificaron a un grupo de personas con actitudes sospechosas.

Al revisar sus pertenencias, los policías encontraron que el menor tenía 17 envoltorios de cocaína y un cigarrillo armado con marihuana. Tras el procedimiento, los cuatro involucrados fueron demorados y el hecho fue notificado a la fiscalía.