Corrientes: tras una investigación se recuperó un ecógrafo robado en Chaco

La Policía de Corrientes informó que el recuperó un equipo médico reportado como robado en la provincia de Chaco.

El hecho ocurrió el sábado 1° de agosto, cuando la fuerza de la provincia de Chaco envió un pedido formal de colaboración a efectivos de la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura de Corrientes en relación al robo de un ecógrafo en territorio chaqueño.

Tras esto se iniciaron tareas investigativas en colaboración que detectó que el equipo era ofrecido para su venta en redes sociales.

Con una tarea más profunda, se pudo localizar y secuestrar un ecógrafo marca Chison, cuyo valor ronda los 10.000 dólares.

Es así que también se pudo identificar al vendedor en Corrientes tras el secuestro del aparato médico robado en la vecina provincia, quien fue puesto a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para esclarecer el caso.