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Goya

Un santafecino fue detenido en Corrientes por un caso de violencia de género

El hombre, oriundo de la ciudad de Rosario, se presentó en el domicilio de la víctima, tras lo cual se desplegó un operativo policial para controlar la situación.

Por El Litoral

Miércoles, 05 de agosto de 2026 a las 10:51

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a un hombre oriundo de Santa Fe por un caso de violencia de género en la localidad de Goya.

El hecho ocurrió en el paraje Tres Bocas, quinta sección rural de Goya, donde se realizó un operativo conjunto entre la Comisaría I de Goya y la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor tras una llamada al sistema 911.

Un hombre mayor de edad, proveniente de la ciudad de Rosario, Santa Fe, llegó hasta el domicilio de la víctima. En el lugar se produjo una pelea que motivó la presencia policial.

Una vez en el lugar, los efectivos controlaron la situación y detuvieron al hombre, quien fue trasladado a la Comisaría Primera de Goya.

En tanto que en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor de Goya se realizaron las diligencia correspondientes al caso.

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