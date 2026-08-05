Corrientes: simuló ser cliente de una escribanía y robó una computadora

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre en la ciudad Capital luego de robar en una escribanía tras hacerse pasar por un cliente.

El sospechoso fue identificado tras analizar cámaras de seguridad que registraron su ingreso a una escribanía de calle Carlos Pellegrini al 1.600, donde simuló ser un cliente para sustraer una computadora de trabajo, hecho que ocurrió el viernes 31 de julio.

Tras las pesquisas de las imagenes, los efectivos de la Dirección General de Delitos Complejos aprehendieron en la intersección de avenida 3 de Abril y calle Salta a Carlos Daniel Acevedo Ifrán, alias "Kike".

Además, se constató que el detenido acumula un historial de denuncias por hechos similares cometidos en locales gastronómicos, edificios y sanatorios privados.

Investigación, cámaras y detención en la vía pública

El trabajo de inteligencia permitió localizar al acusado tras cruzar imágenes de seguridad, quien ingresó a la escribanía mencionada pidiendo usar el baño mientras esperaba a un presunto profesional y aprovechó para sustraer una netbook Lenovo de 15.6 pulgadas.

Tras ser interceptado y detenido se halló entre sus pertenencias dinero en efectivo, dólares, un teléfono celular, anteojos, una carpeta oficio y un aerosol de gas pimienta.

Acevedo fue trasladado a la dependencia correspondiente donde se realizaron las diligencias de rigor.

Historial de denuncias por hurtos en la Capital

Durante la investigación, se constató que el detenido poseía un reiterado patrón delictivo en el radio céntrico: