Corrientes: hallaron el cuerpo de un hombre desaparecido en Chaco

Prefectura Naval Argentina informó este miércoles que hallaron en la localidad correntina de Empedrado el cuerpo de Marcos Esteban, de 45 años, el hombre que era intensamente buscado desde el martes por la noche tras desaparecer en Barranqueras, Chaco.

La fuerza notificó del hallazgo a la Comisaría Primera de Barranqueras, que intervenía en la búsqueda del hombre, oriundo de la ciudad de Resistencia.

La denuncia por su desaparición se había radicado luego de que testigos advirtieran que el hombre tenía intenciones de arrojarse desde el viaducto ubicado a la altura del kilómetro 2 de la Ruta Nacional 16, sobre el carril descendente.

Al llegar al lugar, efectivos policiales dialogaron con integrantes de la organización "Ángeles del Puente", quienes indicaron que varios transeúntes les habían manifestado que un hombre se había arrojado al agua desde ese sector.

Finalmente, alrededor de las 13.50 de este miércoles, Prefectura encontró el cuerpo sin vida en jurisdicción de Empedrado, provincia de Corrientes.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.