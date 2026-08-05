Loan: las revelaciones que anunció el Americano y por qué pide más protección

Nicolás Soria, conocido como "El Americano" declaró por primera vez en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, que alcanzó su jornada número 13.

Este hombre de 44 años del barrio de Wilde, pero que desde sus 29 se radicó en Estados Unidos y se presenta como empresario logístico, durante las últimas horas del fin de semana pasado fue el protagonista de un capítulo polémico del caso Loan y los múltiples ribetes que presenta.

Denunció en un mensaje de voz enviado al periodista Alejandro Pueblas que lo atacaron en la cárcel federal de Resistencia, Chaco, donde cumple prisión preventiva mientras se sustancia el juicio. Su abogado, Marcelo Ponce, completó el panorama al mencionar que sufrió con una herida de arma blanca de fabricación casera y amenazas que precedieron la agresión.

Aunque todo está en manos de una fiscalía de la Justicia ordinaria del Chaco, ante el Tribunal presidido por Fermín Ceroleni se presentó un hábeas corpus y se reclamaron medidas de acción para resguardo del corpulento hombre que llegó a 9 de Julio con fines que son materia de investigación penal.

El caso es que, aunque sin marcas quiso insistir este miércoles ante el estrado, sobre las condiciones con las que, dijo, tiene que lidiar a riesgo de sufrir consecuencias en su integridad física.

Promesa de revelaciones

"Quiero hacer una salvedad en mi declaración, voy a tratar de declarar en reiteradas oportunidades si el Tribunal me lo permite. El día de hoy no voy a aceptar, y pido disculpas a la Fiscalía y a la querella, preguntas de ellos, sí del tribunal", comenzó diciendo Soria.

Y desarrolló: "No es mi intención cumplir acá un rol de víctima, considero que las únicas víctimas de este caso son Loan, la familia de Loan y los imputados que son inocentes y que están presos, o no presos".

"Pero sí quiero comentarle a este tribunal que las condiciones carcelarias, que ya habían sido motivo de información a este tribunal, se ven empeoradas en este momento".

"Quería declarar esto aunque ya se que es una causa paralela que se tramita en la fiscalía del Chaco, ya que me es muy difícil ir a declarar en condiciones psicológicas y físicas cuando mi integridad física está en riesgo".

"Y más aún cuando en mi declaración voy a poner al descubierto situaciones que están en ese expediente, como documentación adulterada de fuerzas de seguridad de la Nación, como así también falsedades de la Resolución 588 de la jueza Pozzer Penzo".

"Entonces, quiero integrar al tribunal en que mi integridad física está corriendo riesgo; les agradezco el momento este que me dan para explicar esta situación. No significa que yo no vaya a declarar, estoy por declarar o esta semana -mañana (por este jueves)- o la próxima semana", completó.

Cárcel federal

Por tratarse de la cárcel federal más cercana a Corrientes, el único lugar de alojamiento posible para los hombres que permanecen imputados con prisión en el juicio por Loan es la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia.

Allí también cumplen la preventiva los otros sospechosos Bernardino Antonio Benítez, Carlos Guido Pérez, Daniel Ramírez y el excomisario Walter Maciel.

Justamente el expolicía se había expresado a través de su abogado, Richard Vallejos, para reclamar que lo trasladen a un pabellón destinado a hombres de fuerzas de seguridad. En especial, porque -manifestó- no tenía agua caliente para bañarse.

Y aunque no se expresó en el juicio como así tampoco a través de los medios sobre sus condiciones de arresto, Pérez formó parte de la denuncia de Soria al manifestar sobre los riesgos que atraviesan. El Americano había indicado que el marino retirado fue destinatario de amenazas.

Benítez en cambio, permanece sin problemas de convivencia en un secor apartado de sus consortes de causa, al igual que Daniel "Fierrito" Ramírez.

En tanto que las mujeres detenidas en este caso, Victoria Caillava y Laudelina Peña, pasan sus días durante el juicio en una alcaidía del propio Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se sustancian las audiencias que lleva adelante el tribunal presidido por Fermín Ceroleni. Sin embargo, están separadas.