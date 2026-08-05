Corrientes: detuvieron a un comerciante acusado de dos abusos sexuales

Luego de dos denuncias en contra de un comerciante de Esquina por delitos de abuso sexual simple, un hombre de 41 años fue detenido este miércoles a la siesta en esa ciudad, en un operativo concretado por personal de la Comisaría Primera, bajo directivas del Fiscal en turno.





El expediente se inició a partir de la acusación formal de la primera víctima, ocurrida el lunes 27 de julio por una mujer de 25 años quien compareció ante el fiscal Gustavo Javier Mosquera, donde además se incorporaron testimonios. Se trataba de una segunda instancia ya que había ratificado los hechos que ya habían sido expuestos con anterioridad.





Sin embargo, dos días después, el miércoles 29, otra mujer de 22 años radicó una segunda denuncia similar que tuvo al mismo acusado como principal sospechoso de los hechos, al dueño de un maxikiosco ubicado por calle San Martín de Esquina. Ante la reiterancia, la Fiscalía en turno ordenó su detención que se concretó este miércoles, tras lo cual quedó alojado en la Comisaría local, detalló el portal Actualidad Esquina.





Las dos víctimas habrían sido empleadas del acusado en su comercio y además comparten abogado el doctor Norberto Fernández Codazzi.



