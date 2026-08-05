Cayó el último prófugo del millonario robo a una mujer en Corrientes

Cayó finalmente el último prófugo del millonario robo a una mujer de 80 años ocurrido en la zona céntrica de Curuzú Cuatiá, ocurrido el pasado 29 de julio con lo cual ya son seis los detenidos de la banda.



Se trata de un joven de 28 años que fue atrapado en la vía pública por la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional III.



Aseguran que con esta detención, los dos autores materiales y sus cuatro cómplices quedaron tras las rejas por el violento asalto nocturno en el cual perpetraron el millonario robo calificado por escalamiento en la ciudad de Curuzú Cuatiá.



El operativo, que culminó con el arresto del sospechoso permitió a la Justicia correntina desarticular por completo la estructura operativa de la banda.



El caso investigado se originó en la madrugada del pasado miércoles 29 de julio a una cuadra de la Comisaría Primera que intervino por razones de jurisdicción. Según se estableció dos delincuentes ingresaron a la propiedad ubicada sobre la Avenida España al 200, en pleno barrio Centro de Curuzú Cuatiá, donde vive sola esta mujer de 80 años que fue sorprendida mientras dormía.



Para acceder a la finca, los asaltantes escalaron un muro del patio trasero y una vez adentro, despertaron y amedrentaron a la víctima. Tras violentar una caja de seguridad, los ladrones escaparon con un botín compuesto por alhajas de oro y plata, dólares en efectivo y varios millones de pesos.

Camaras





La clave del éxito investigativo radicó en el análisis detallado de las cámaras de seguridad públicas y privadas aportadas por vecinos de la zona y a partir de los registros, la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas identificó a los sospechosos y el Juzgado de Garantías ordenó cuatro allanamientos simultáneos en los barrios Santa Teresita e INVICO.



Como resultado fueron detenidos cinco involucrados: tres hombres y dos mujeres, entre ellos Cristian M. (32), sindicado como uno de los líderes y poseedor de un frondoso prontuario criminal por ataques similares a jubilados.



Durante las requisas, las fuerzas policiales secuestraron:$2.050.000 en efectivo, 40 joyas de valor, 13 teléfonos celulares, una motocicleta Honda Tornado de 250 cc, una tablet y municiones de diversos calibres