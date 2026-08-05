La Policía copó las calles con una megaexposición frente a la Jefatura

Un fuerte despliegue de uniformados, patrulleros y móviles especiales alteró el ritmo habitual del centro correntino con una megaexposición pública organizada por la Policía de Corrientes justo frente a su edificio central de calle Fray José de la Quintana al 800.



La iniciativa buscó acercar el trabajo de las fuerzas de seguridad a la comunidad y mostrar las herramientas tecnológicas y operativas disponibles para combatir el delito, en el marco de las actividades por el 55° aniversario de vida institucional de la fuerza provincial.





La muestra comenzó pasadas las 9:30 de este miercoles la neurálgica intersección de las calles Buenos Aires y Fray José Quintana y tuvo como principales invitados a delegaciones de alumnos y docentes de distintos establecimientos escolares locales.



Los estudiantes pudieron interactuar de forma directa con los agentes, subirse a los vehículos oficiales y conocer de cerca las tareas diarias de las brigadas.





La exhibición incluyó stands interactivos de las áreas operativas e investigativas más importantes de la fuerza provincial.





Los grupos de élite captaron la atención de los jóvenes con demostraciones de destreza y explicaciones sobre sus protocolos de actuación.



En el lugar se desplegaron los efectivos de la División Policía de Alto Riesgo (PAR), la División Infantería y el Grupo Táctico de Operaciones, así como la División Canes y la División Caballería que exhibieron el entrenamiento de los animales en tareas de rastro, asistencia y patrullaje preventivo.





La respuesta inmediata en zona urbana estuvo representada por las maniobras de los grupos motorizados de intervención rápida, mientras que el Grupo Especial de Rescate y Salvamento, dependiente de la Dirección General de Lucha contra el Fuego, detalló sus herramientas de salvataje extremo.



También formaron parte del encuentro las direcciones de Seguridad Rural y Ecológica, Seguridad Vial, la Policía Turística y el personal del Sistema Integral de Seguridad 911, quienes explicaron cómo se procesan y derivan las denuncias vecinales en tiempo real.



Por su parte, las áreas de formación estuvieron representadas por los cadetes de la Escuela de Policía "General José Francisco de San Martín" y de la Escuela de Suboficiales "Juan Bautista Cabral".





La jornada estuvo encabezada por el Ministro de Seguridad provincial, Adan Gaya, junto a la Subsecretaria de Seguridad, Ingrid Jetter, y el titular de Seguridad Ciudadana, Oscar Martínez. Por el lado de la fuerza, asistieron el Jefe de Policía, comisario general Miguel Ángel Leguizamón, y el Subjefe, comisario general Walter Darío Aceval, acompañados por los directores generales que integran el Estado Mayor Policial.





Las autoridades coincidieron en la importancia de abrir las puertas de la institución para fortalecer el vínculo de confianza con los vecinos y promover la prevención del delito desde la etapa escolar.