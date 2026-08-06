Corrientes: así será el operativo de seguridad en los festejos por San Cayetano en Lavalle

La Policía de Corrientes, a través de la Unidad Regional II de Goya y comisarías jurisdiccionales, implementará un dispositivo especial de seguridad con motivo de la Festividad en Honor a San Cayetano, que se desarrollará este viernes 7 de agosto desde las 11 en Paraje Laguna Sirena, departamento de Lavalle.

El Plan de Seguridad contempla prevención delictiva, control vial sobre la Ruta Provincial Nº 84 y la habilitación de un corredor sanitario de emergencia ante la masiva afluencia de fieles.

Despliegue de seguridad y ubicación del evento

La fuerza provincial mantendrá presencia constante antes, durante y después de los festejos religiosos.

Las actividades centrales tendrán lugar sobre la RP 84, a unos 5,5 kilómetros de Yatay Ti Calle, en el Paraje Laguna Sirena (Lavalle), iniciando a las 11.

El esquema operativo integra recursos humanos y logísticos coordinados entre la Policía, autoridades municipales, Bomberos Voluntarios y personal del hospital local.

Se realizarán patrullajes y distribución estratégica de efectivos para resguardar el orden público y evitar ilícitos en todo el predio y zonas aledañas.

Ordenamiento vial, corredor sanitario y recomendaciones

Prevén una importante concentración de personas y tránsito pesado en la red vial de la zona.

Es por ello que en las rutas y puestos camioneros de la región se advertirá a los automovilistas sobre el desarrollo del evento para reducir la velocidad y extremar precauciones.

Además, ee dispondrá de personal médico y vehículos de apoyo con ruta despejada para garantizar un traslado ágil hacia centros asistenciales en caso de emergencias.

Las autoridades solicitaron la colaboración activa de feligreses y conductores, respetando las indicaciones del personal policial desplegado sobre la arteria provincial.