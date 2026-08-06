Golpe al narcomenudeo en Corrientes: cuatro detenidos tras un allanamiento

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó un operativo en la localidad de Santa Rosa en el marco de un caso de narcomenudeo. Se detuvo a cuatro personas y se secuestró droga.

Tras una investigación se ejecutó una orden de allanamiento en un domicilio de la mencionada localidad. El procedimiento se realizó en conjunto a personal de la Comisaria Distrito Santa Rosa junto, el Grupo Táctico Operacional, de las Comisarias Distrito Tabay y Concepcion de la Unidad Regional VIIº Saladas.

Una vez en el sitio, se procedió al secuestro de una balanza de precisión, doce teléfonos celulares, un dron, cámaras de seguridad, dinero en efectivo, sustancia de origen vegetal y otra sustancia blanquecina, las cuales, tras el correspondiente test arrojaron resultados positivos para marihuana y cocaína respectivamente.

Además, se demoró a cuatro personas que tienen vínculos con el caso que se investiga.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposicón de la Justicia y trasladados a la dependencia jurisdiccional donde se realizaron las diligencias de rigor.