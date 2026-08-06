Fingió estar secuestrado y pidió $25.000 de rescate a su madre en Corrientes

En un repudiable hecho que encendió la desesperación de una mujer, un joven oriundo de Monte Caseros, fue detenido en Concordia, Entre Ríos, luego de enviar un video a su mamá en el cual un hombre armado lo amenazaba y exigía dinero.



Tras realizar la transferencia, de $25 mil denunció el hecho y la Policía descubrió que la supuesta víctima se encontraba junto al presunto extorsionador.



Un joven habría fingido su propio secuestro en Concordia y, junto a otro hombre, exigió a su madre el pago de $25.000 para supuestamente recuperar la libertad. La maniobra fue descubierta durante un allanamiento y ambos quedaron detenidos.



La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por una mujer domiciliada en Montes Caseros, provincia de Corrientes. La denunciante había perdido contacto con su hijo desde el domingo y posteriormente recibió un video intimidatorio en su teléfono celular.



En las imágenes aparecía un hombre que amenazaba al joven mientras exhibía un arma de fuego. El sujeto exigía la transferencia del dinero como condición para liberarlo, por lo que la mujer realizó el pago solicitado.



Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal siguió el recorrido del dinero y determinó que había sido acreditado en la cuenta de un hombre domiciliado en Concordia.



Con los elementos reunidos, el juez de Garantías Francisco Ledesma autorizó un allanamiento en una vivienda situada en la intersección de las calles Guarumba y Chile. El inmueble pertenecía al destinatario de la transferencia



Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un teléfono celular, una caja con cartuchos calibre 32 y un revólver del mismo calibre. El arma se encontraba escondida dentro de una de las habitaciones.



La búsqueda contó con la intervención de la Sección Canes y de Kira, una perra entrenada para detectar armas. El animal marcó el lugar donde estaba oculto el revólver que habría sido exhibido durante la grabación enviada a la mujer.



Los investigadores también establecieron que la habitación donde apareció el arma coincidía con el espacio utilizado para filmar el video intimidatorio.



Sin embargo, el principal descubrimiento se produjo cuando los policías encontraron dentro de la propiedad al joven que supuestamente permanecía secuestrado. Estaba acompañado por el hombre señalado como autor de la filmación y destinatario del dinero.



Las actuaciones permitieron determinar que el joven no se encontraba retenido contra su voluntad. Según la investigación, ambos hombres habrían organizado la escena para engañar a la madre y conseguir que transfiriera los $25.000.



Ante esta situación, el fiscal José Arias ordenó la detención de los dos involucrados, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación por la presunta maniobra extorsiva.



Los elementos secuestrados durante el allanamiento realizado en Concordia, incluido el teléfono utilizado para la grabación, serán sometidos a peritajes para reconstruir cómo se planificó el falso secuestro.