Un prefecto complicó al Americano, que amagó con declarar y se arrepintió

Uno de los testigos que pasó por el Tribunal Oral Federal en la última audiencia del juicio por Loan Peña fue el prefecto Reinaldo Waldir Nake, quien estaba a cargo de la Prefectura Goya cuando ocurrieron los hechos del 13 de junio de 2024. Justamente esa fuerza tuvo protagonismo, no solo en la colaboración a la Policía de la Provincia durante los primeros momentos de la búsqueda, sino también en la custodia federal al hotel de 9 de Julio donde se alojaron los foráneos supuestos integrantes de la Fundación Dupuy.



En ese aspecto, Nake relató cómo se produjo el hecho con el que comenzó el conflicto del Americanoa Nicolás Soria con la ley penal: resistiendo a la autoridad, bloquenado el paso de notificadores de la fuerza federal hacia Macarena Peña y Camila Núñez.



Es que la jueza federal de Goya, a cargo del caso, en julio de 2024 había ordenado que los hijos de ambas mujeres retornen a sus hogares, tras pasar días y noches convencidos por los integrantes de ese elenco de bonaerenses que hoy están sentados en el banquillo de los acusados. Se presume que se trató de una privación ilegítima de la libertad de personas vulnerables y testigos clave de la desaparición.



“Soria tuvo una actitud hostil; no permitía que se sustancia la diligencia”, contó Nake.

Soria amagó con hablar

Precedido de una serie de controversias por la denuncia de supuesta agresión dentro del penal de Resistencia, el Americano, Nicolás Soria, había anunciado en el inicio de la audiencia que hablaría al finalizar las testimoniales. Pero se arrepintió. No explicó por qué, pero anticiparon que será la semana que viene.