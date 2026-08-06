Mariano Peña: “Queremos que esto se quiebre y nos digan dónde está y qué hicieron con él”

De modo sorpresivo, este jueves participaron de la audiencia en el Escuadron 48 de Gendarmería los padres de Loan, José y María Luisa, acompañados de sus hijos mayores, José y Mariano Peña.



Sentados en el espacio reservado a los abogados de la querella -lugares disponibles pues los letrados Alejandro Vecchi y Belén Russo Cornara no participaron en forma presencial- los familiares del niño siguienron las alternativas de la jornada ante una contradicción: en una sala contigua Laudelina Peña y Antonio Benítez se reencontraron con sus hijos.



Mariano Peña se refirió ante los medios a ambos acusados, sus tíos.



“Desde el 16 de junio estamos 24/7 con el juicio y nada”, comenzó diciendo.



Sobre Laudelina y Benítez sostuvo: "Se me vienen muchas cosas a la cabeza, viví muchas cosas desde el 13 de junio en adelante, busqué, pregunté, ayudé y me ayudaron, pasaron miles de cosas y estamos esperando que se quiebren y digan la verdad”.



Previamente había manifestado que pretenden “que esto se quiebre, queremos que se termine en un punto y nos digan la verdad dónde está Loan y qué hicieron con él”.



Y describió que “estar las 24 horas en la casa lo estamos viviendo en carne propia, es muy notoria la falta que nos hace Loan, los días juntos como cuando él llegaba de su escuelita; en esos puntos horarios para mi, para mi hijo, para mi mamá, para mi familia es muy necesario volver a esa rutina”.



En otro intercambio con la prensa, María Luisa Noguera destacó que mientras tengan la posibilidad seguirán concurriendo a las audiencias que se desarrollan en Gendarmería.