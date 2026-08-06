Los rastros de Loan en sus vehículos hablaron en el juicio contra Pérez y Caillava

Mario Rosillo es considerado una eminencia en la criminología forense. A lo largo de 23 años como perito en odorología realizó más de 150 trabajos, entre los cuales se encuentran los cumplidos en el caso de Cristian Schaerer.



Este jueves se sentó por más de cuatro horas ante el Tribunal Federal de Corrientes, en una declaración que representó el golpe más certero sobre las aspiraciones de sostener su inocencia del exmarino Carlos Guido Pérez y su esposa, la funcionaria María Victoria Caillava. El olor detectado en sus vehículos de modo conclusivo pertenecía a Loan Danilo Peña.



El especialista detalló este jueves que los canes Cala y Dina, que son de la Policía de Salta, marcaron el olor del nene en las muestras tomadas del Ford Ka que Caillava y Pérez usaron al día siguiente de la sustracción de Loan para viajar a la ciudad de Corrientes y luego a Chaco.



En la Ford Ranger con la que el matrimonio estuvo en el almuerzo en la casa de la abuela de la víctima Catalina Peña, en El Algarrobal, el reconocimiento también fue positivo pero por parte de Cala y Arandú, este último un Labrador Retriever de la Policía de Corrientes.



Todo el procedimiento para llegar a esa conclusión fue descripto en detalle hasta que la defensa de los sospechosos, a cargo del abogado Ernesto Tito González y Agustina Furlán, intercedió en el interrogatorio planteos sobre la validez de las pruebas.



Un registro fílmico que se presume cortado, presuntas “contradicciones” por el comportamiento de un perro al detectar el olor del niño y la supuesta ausencia de firmas del perito en actas, fueron las armas más intensamente utilizadas por los letrados para intentar limar la solidez de la evidencia arrojada por los canes y los científicos forenses.



Otro de los puntos que tocó Rosillo en su declaración, además de negar que se hayan encontrado rastros de Loan en el Volskwagen Voyage de Daniel Ramírez y Mónica Millapi, fue el cuestionamiento al trabajo de un can de la Policía de Corrientes que llegó a 9 de Julio con su guía, proveniente de Paso de los Libres. Marcó los errores y concluyó que “ no se puede considerar una técnica pericial. No se hace de esa manera y tampoco hay marcación”.

Massei no será testigo

Una de las definiciones que este jueves tomó el Tribunal presidido por Fermín Ceroleni fue resolver sobre el llamado a declarar como testigo del perito José Massei, colaborador de la familia Peña. Fue considerado “no novedoso” y no lo convocarán, tras el pedido de las defensas.