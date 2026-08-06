En pleno temporal un hombre desapareció en el Paraná frente a Corrientes

Este jueves a la tarde, en medio del fuerte temporal, un hombre de 30 años desapareció de la superficie de las aguas del Río Paraná en un banco de arena, en la zona del astillero, frente a la ciudad de Corrientes.



Fuentes policiales confirmaron la búsqueda de Feliz Fabián Falcón, oriundo de la vecina provincia del Chaco, desaparecido en el kilómetro 1200 del Río Paraná.



Según pudo saberse dos hombres y dos mujeres se hallaban en el banco de arena, donde llegaron en una lancha, la cual se hallaba anclada en la costa.



Cuando se desató el temporal, la embarcación se desprendió de una soga y el dueño al ver que se alejaba, se lanzó a nadar pero no logró darle alcance.



Segundos después, el otro hombre buscó lo mismo, también sin éxito, con el agravante que fue arrastrado por las turbulentas aguas.



Rato más tarde, la lancha, de nombre Acuario, fue hallada cerca de la playa Arazaty, en tanto que la Prefectura Naval Argentina inició una búsqueda del cuerpo del hombre desaparecido.