Allanan un lujoso gimnasio de Corrientes por una causa de lavado de dinero

La Gendarmería allanó un gimnasio de Corrientes en el marco de una investigación federal por presunto lavado de dinero. Se trata de un megaoperativo que alcanzó a la sede de la cadena Exxen en el tradicional edificio del Hotel Guaraní. Los procedimientos también se despliegan en la provincia del Chaco.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal Nº 1, a pedido de la Fiscalía Federal, y se ejecutaron de manera simultánea en un total de 18 domicilios. Los operativos incluyeron sucursales de Exxen Gym en Chaco, domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables.

La sucursal de Exxen en Corrientes fue inaugurada a principios de mes, con una capacidad para 900 personas.

Pedidos de detención y secuestros

La Justicia también libró órdenes de detención para Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane. Son investigados por presunto lavado de activos, delito previsto en el artículo 303 del Código Penal.

Durante los procedimientos, que se desarrollaron en ambas provincias, se secuestraron máquinas de gimnasio, dinero en efectivo, documentación y autos. También, según se informó, participaron unos 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 policías de Chaco, además de contadores, especialistas informáticos, personal de Arca y de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.