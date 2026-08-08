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ITUZAINGÓ

Corrientes: un hombre de 83 años murió electrocutado mientras cortaba el pasto

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en el patio trasero de la casa de la víctima.

Por El Litoral

Sabado, 08 de agosto de 2026 a las 15:24
Foto ilustrativa.

Un hombre de 83 años murió tras sufrir una descarga eléctrica mientras usaba una máquina cortadora de pasto. El hecho ocurrió en Ituzaingó durante la tarde del viernes, en una casa sobre la calle "D", en el barrio General San Martín.

Según la información preliminar, el accidente se produjo alrededor de las 19:30 en el patio trasero de la vivienda de la víctima. Tras el aviso, policías de la Comisaría Segunda de Ituzaingó acudieron al lugar y constataron el fallecimiento del hombre, quien habría recibido la descarga mientras utilizaba la máquina.

Por el momento, se desconocen mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente. Y, en consecuencia, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes mientras avanzan con la investigación de rigor para esclarecer el hecho.

 

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