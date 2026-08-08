Ocultaron 12 panes de marihuana en un balde de pintura y lo enviaron por encomienda

Dos personas fueron detenidas, luego del hallazgo de 12 panes de marihuana ocultos en un balde de pintura que fue enviado como encomienda, la cual fue interceptada por la Base de Patrulla Fija Puente "General Belgrano" de la Gendarmería Nacional.



Personal del Escuadrón 51 "Fontana", permanecía apostado en un control vial sobre la Ruta Nacional Nº 16, cuando registró un camión de una empresa de encomiendas que provenía desde la ciudad de Puerto Iguazú (Misiones) y tenía como destino final la ciudad de Resistencia.



Al momento de la inspección de la carga, los uniformados, mediante el uso del escáner de la fuerza, observaron que en una encomienda se apreciaban paquetes amorfos con una sustancia que se presumía vegetal, con símil características a cannabis sativa.



Inmediatamente, se realizó la apertura de dicho bulto, identificando un balde de pintura en cuyo interior se ocultaban 12,056 kilogramos de marihuana, acondicionado en paquetes rectangulares.





Consecuentemente, se puso en conocimiento de los hechos a la Fiscalía Federal de Resistencia, que orientó llevar a cabo una entrega vigilada a los efectos de la detención del destinatario.



Gendarmes del Escuadrón 51 con apoyo de la Unidad de Inteligencia Criminal "Chaco", avanzaron con las pesquisas que culminó con la detención de dos hombres mayores de edad.



Uno de ellos fue aprehendido al presentarse a retirar la encomienda en la sucursal de la empresa. En tanto, el otro ciudadano fue detenido en la Base de Patrulla Fija Puente "General Belgrano" al intentar escaparse hacia la ciudad de Corrientes y, de esta forma, eludir a los gendarmes.



El magistrado interviniente dispuso el secuestro de la totalidad de la droga, un automóvil, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.