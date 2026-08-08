Fue condenado a 2 años de prisión por chocar a alta velocidad y matar un soldado

La Justicia resolvió condenar a Matías José Ríos, actualmente de 19 años de edad, a la pena de 2 años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, por la muerte de un soldado voluntario en Mercedes, al cual embistió a alta velocidad y escapó.



El Juez de Menores, Familia, Niñez y Adolescencia de esa ciudad, Dr. Marcos Mosca Tressens, dictó la sentencia en el marco de la causa vial que conmocionó a la comunidad local, ya que luego del hecho en el que colisionó a la parte trasera de una motocicleta, el conductor huyó.



El fallo técnico generó un profundo rechazo e indignación en el entorno familiar de la víctima fatal, desde donde ya anticiparon de manera formal que apelarán la resolución con el objetivo de obtener una pena de cumplimiento efectivo.



El trágico hecho bajo investigación penal ocurrió el 30 de diciembre de 2023, aproximadamente a las 6:30, sobre el trazado de la exruta Nacional 14.





En esa oportunidad, el ahora condenado -quien tenía 17 años al momento del siniestro- circulaba al mando del automóvil de su padre excediendo los 100 kilómetros por hora y transportando a seis acompañantes tras haber asistido a una fiesta, según dictaminó la investigación.



En las inmediaciones del acceso denominado "Puesto Unión", perteneciente a la Guarnición Militar de Mercedes, el vehículo embistió violentamente desde la parte trasera a una motocicleta en la que se desplazaban dos personas.



Como consecuencia directa del severo impacto, el soldado voluntario Rodrigo Aníbal Arce, quien se dirigía a prestar servicios en el Regimiento del Ejército Argentino, perdió la vida en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas.



Por su parte, su compañero de fuerza y conductor del rodado menor, Néstor Iván Lovera, logró sobrevivir a la colisión pero debió ser hospitalizado de urgencia tras padecer múltiples heridas corporales calificadas legalmente como de carácter gravísimo.



Tras provocar el siniestro, el conductor del automóvil descendió del rodado, observó la escena y optó por darse a la fuga de forma inmediata sin brindar ningún tipo de asistencia a los damnificados, revelaron los informes.



En el plano estrictamente judicial, el magistrado interviniente halló a Ríos penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones gravísimas culposas en concurso ideal.



Para la determinación de la autoría y la posterior pena, el tribunal consideró probados diversos agravantes fundamentales contemplados en la legislación penal argentina, tales como la conducción marcadamente imprudente y negligente de un vehículo automotor, el exceso de velocidad por encima de los límites permitidos en la zona y el posterior abandono de persona al huir del sitio del accidente.



Más allá del beneficio de la ejecución condicional de la pena de prisión que le evita ir a la cárcel, la sentencia impone al condenado una serie de restricciones de cumplimiento obligatorio durante el plazo que fije la judicatura.



Además de la estricta prohibición para operar cualquier tipo de vehículo motorizado, Ríos quedará sujeto a un régimen de pautas de conducta supervisadas y a la realización obligatoria de cursos de capacitación específicos en materia de seguridad y educación vial