Interceptaron en Corrientes a cazadores con tres carpinchos faenados

En el marco de un operativo rutinario de prevención de delitos rurales, efectivos de la Policía de Corrientes desbarataron una actividad de caza clandestina y secuestraron armamento modificado.



En la intersección de la Ruta Provincial 49 y la Ruta Nacional 14, jurisdicción de Paso de los Libres interceptaron un automóvil ocupado por cuatro personas, en el cual hallaron tres carpinchos faenados y armas de fuego.



El procedimiento fue realizado en la madrugada del viernes último por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Paso de los Libres que demoró el avance de un Chevrolet Corsa de color gris.



Al detener la marcha del rodado para su correspondiente control, solicitaron a los ocupantes la exhibición del baúl y en esa requisa, constataron el transporte de tres ejemplares de carpincho faenados, los cuales ya carecían de vísceras cabezas, según detallaron.





Además, en el interior del habitáculo encontraron dos armas largas de tipo aire comprimido modificadas para funcionar como armas de fuego de calibre 22.



Ante el hallazgo del cargamento ilícito y los dispositivos de disparo, los funcionarios dieron inmediata intervención a la Unidad Fiscal local, a cargo de la Dra. Noelia Lena, que dispuso el inicio de oficio de las actuaciones judiciales correspondientes bajo las carátulas de infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna y tenencia ilegal de arma de fuego.



En consonancia con las directivas judiciales, se procedió al secuestro preventivo del automóvil, de los animales faenados y de ambas armas modificadas, además de ordenarse la inmediata aprehensión de los cuatro ocupantes del automotor: dos hombres y dos mujeres.