Recuperaron en Saladas una motocicleta robada y demoraron a un joven

Efectivos de la Comisaría Distrito Segunda de la localidad de Saladas procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta y a la demora de su conductor en el marco de un operativo de control urbano.





El rodado incautado es una motocicleta marca Honda, modelo Titán CG de 150 cc, la cual era conducida por un joven de 19 años con domicilio real en la ciudad vecina de Bella Vista, según detallaron.





Tras no poder acreditar fehacientemente la titularidad ni el origen del motovehículo al momento de la intercepción, procedieron a su traslado inmediato hasta la dependencia policial, donde quedó en condición de aprehendido.





Se dio inicio formal a una causa judicial iniciada de oficio y caratulada preventivamente por la Fiscalía en turno a cargo del Dr. Osvaldo Ojedaomo como "Supuesta Receptación de Elemento de Dudosa Procedencia".



