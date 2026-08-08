Recuperaron dos motos en Corrientes, una de ellas requerida desde Buenos Aires

Efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) de la Policía de Corrientes lograron recuperar dos motocicletas que presentaban pedidos de secuestro activo por robo. Los procedimientos se concretaron en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad de Corrientes, en el marco de las tareas preventivas y operativas que despliega la fuerza de seguridad provincial contra el delito automotor.



El primer hallazgo tuvo lugar en las inmediaciones del barrio Quinta Ferré, durante labores investigativas específicas sobre la sustracción de motovehículos.



Durante el despliegue, transeúntes alertaron a la comisión policial sobre la presencia de un rodado oculto en una zona de pastizales sobre el tramo final de la calle Amado Bonpland, a orillas del Río Paraná.



Tras un minucioso rastrillaje en el sector señalado, los uniformados hallaron una motocicleta Honda Twister de 250 centímetros cúbicos, de color blanco y sin la chapa patente colocada.



Al verificar la numeración del vehículo en el sistema informático de la base de datos Sicof, los agentes constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro activo con fecha del 23 de noviembre de 2019.



La orden de localización había sido emitida por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 10 del partido de General Rodríguez.



Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo y al traslado de la motocicleta a la sede de la Dirección para labrar las diligencias de rigor.

El segundo procedimiento se inició cuando los efectivos, que se encontraban de recorrida de prevención en la zona urbana, observaron a un sospechoso circulando a bordo de un motovehículo por la calle Hortensio Quijano.



Al notar que el personal policial intentaba aproximarse para su correspondiente identificación, el conductor emprendió la fuga de manera inmediata.



Esto dio origen a un seguimiento controlado que culminó cuando el evadido desistió de la huida, optando por abandonar una motocicleta marca Honda Wave en la vía pública para continuar su escape a pie. Las averiguaciones posteriores determinaron que la Honda Wave había sido sustraída momentos antes del operativo.



El vehículo poseía un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa caratulada como "supuesto robo agravado por el uso de arma de fuego - Capital Corrientes", comunicado el 6 de agosto de 2026 a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) N° 8 a cargo de la Dra. Natalia Romero.



El rodado fue conducido hasta la Comisaría Séptima Urbana.



