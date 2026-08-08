Corrientes: mataron a fierrazos a un hombre en plena calle de un barrio capitalino

La Policía de Corrientes informó este sábado que investiga el homicidio de un hombre ocurrido durante la tarde del viernes en el barrio Juan XXIII de la capital correntina.

El hecho ocurrió sobre calle Hortencio Quijano, en inmediaciones de Callao, donde el hombre habría sido abordado por otras personas, reducido y posteriormente golpeado con un elemento contundente.

La víctima fue identificada como Héctor Benítez, alias "Mandíbula".

Tras el ataque, su cuerpo quedó tendido sobre la vía pública, mientras que la motocicleta permaneció a pocos metros del lugar con las luces encendidas.

En el lugar del hecho, trabajaron efectivos de la Comisaría Séptima, personal de la Brigada y agentes de la División Metropolitana, quienes llevaron adelante las primeras diligencias para intentar determinar cómo ocurrió el crimen.

La investigación está a cargo de la fiscal Gabriela Ibarra y, según trascendió, la Justicia ya tendría identificado a un posible sospechoso, aunque por el momento no está confirmada su participación en el homicidio.

En ese marco, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el momento del ataque y establecer quiénes participaron.

Asimismo, fuentes vinculadas al caso indicaron que la víctima tendría antecedentes, aunque este dato forma parte de la información preliminar de la investigación.