Robo millonario en Corrientes: se llevaron una caja fuerte de una distribuidora

Investigan un millonario robo ocurrido en una distribuidora de bebidas de la ciudad de Corrientes, donde un grupo de delincuentes logró ingresar al predio y llevarse una caja fuerte con dinero en efectivo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de julio, en un establecimiento ubicado en la esquina de J. Thames y M. Cabrera, en el barrio San José.

Según la información inicial, los delincuentes habrían actuado de manera coordinada. Cinco personas llegaron a bordo de tres motocicletas y lograron acceder al lugar pese a las medidas de seguridad con las que contaba el establecimiento.

Una vez dentro, los autores sustrajeron una caja fuerte que contenía dinero. El monto robado superaría los 30 millones de pesos.

El lugar dispone de cámaras de seguridad, un sistema de protección, un muro de varios metros de altura y un portón de aproximadamente tres metros. Sin embargo, los delincuentes consiguieron superar las barreras e ingresar al predio.

Las imágenes de las cámaras forman parte de las pruebas analizadas por los investigadores. Según indicaron desde la empresa, la Policía y la Fiscalía trabajan para identificar a los responsables y determinar cómo fue planificado el robo.

La investigación lleva aproximadamente dos semanas y, de acuerdo con lo informado por las autoridades a los damnificados, ya existirían elementos que podrían ayudar a avanzar en la identificación de los autores.