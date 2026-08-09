En fotos: así fue el desfile por los 55 años de la Policía de Corrientes

La Policía de Corrientes celebró este domingo sus 55 años de vida institucional con un acto central y un desfile cívico-institucional realizado en la Costanera Sur, con la participación de fuerzas de seguridad y distintas instituciones.

Del desfile participaron contingentes de la Policía de Corrientes, además de representantes de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, Servicio Penitenciario, Seguridad Aeroportuaria, Bomberos Voluntarios y Veteranos de Malvinas.

También formó parte de la celebración una delegación del Liceo Militar Almirante Storni de Misiones y representantes de la Policía del Chaco.

Uno de los momentos destacados de la jornada fueron las destrezas realizadas por la sección Cazadores Correntinos y los cadetes de la institución.

El desfile se desarrolló frente al río Paraná y reunió a autoridades, integrantes de las fuerzas y familias que se acercaron a la Costanera Sur para acompañar la celebración.