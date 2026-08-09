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En fotos: así fue el desfile por los 55 años de la Policía de Corrientes

El acto se realizó este domingo en la capital correntina. 

Por El Litoral

Domingo, 09 de agosto de 2026 a las 15:12
Crédito: Esteban Ledesma
Crédito: Esteban Ledesma
Crédito: Esteban Ledesma
Crédito: Esteban Ledesma
Crédito: Esteban Ledesma

La Policía de Corrientes celebró este domingo sus 55 años de vida institucional con un acto central y un desfile cívico-institucional realizado en la Costanera Sur, con la participación de fuerzas de seguridad y distintas instituciones.

Del desfile participaron contingentes de la Policía de Corrientes, además de representantes de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, Servicio Penitenciario, Seguridad Aeroportuaria, Bomberos Voluntarios y Veteranos de Malvinas.

También formó parte de la celebración una delegación del Liceo Militar Almirante Storni de Misiones y representantes de la Policía del Chaco.

Uno de los momentos destacados de la jornada fueron las destrezas realizadas por la sección Cazadores Correntinos y los cadetes de la institución.

El desfile se desarrolló frente al río Paraná y reunió a autoridades, integrantes de las fuerzas y familias que se acercaron a la Costanera Sur para acompañar la celebración.

 

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