Intensa búsqueda de una menor de 14 años en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que inició la búsqueda de una menor de 14 años que se encuentra desaparecida en la capital provincial.

Se trata de Jauslin Sánchez Noelia Juliana, de 14 años, quien se habría ausentado de su hogar.

La menor mide aproximadamente 1,45 metros, es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones y tiene el cabello corto de color rojo teñido.

Al momento de ausentarse, vestía un pantalón negro semicalza, una campera rosa tipo rompeviento y zapatillas blancas.

La búsqueda está a cargo de la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor de Capital, que solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse con la dependencia al 3794-950976, acercarse a la comisaría más cercana o llamar al 911 en Capital y 101 en el interior provincial.