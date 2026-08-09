Corrientes: imputaron a las acusadas por el ataque a una joven a la salida del boliche

La Fiscalía, a cargo de Sonia Meza, formalizó la imputación contra las hermanas Machuca y González por el ataque que sufrió Leila Fernández a la salida de un boliche de la capital correntina.

La agresión ocurrió el 12 de julio, en inmediaciones de Costanera Sur y Lamadrid, donde, según las imágenes que trascendieron, se produjo una pelea entre varias mujeres.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Leila Fernández y una amiga fueron atacadas por tres mujeres cuando salían de un boliche. Durante la agresión, la joven recibió varias patadas, algunas de ellas en la cabeza.

Luego del ataque, Fernández intentó regresar a su domicilio a bordo de una motocicleta. Sin embargo, se encontraba mareada y en estado de shock y, durante el trayecto, protagonizó un siniestro vial al impactar contra un camión.

Como consecuencia del episodio, fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela, donde permaneció internada en terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones. La joven sufrió múltiples fracturas y lesiones faciales, aunque actualmente se encuentra estable.

Las imágenes del momento de la agresión fueron difundidas y muestran a una joven tendida en el suelo mientras otras mujeres la golpean y le propinan fuertes patadas en la cabeza.

En el marco de la investigación, se formalizó ahora la imputación contra las acusadas. Por su parte, la querella solicitará que el hecho sea caratulado como homicidio en grado de tentativa.

La causa continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas y reconstruir cómo se produjo la agresión y el posterior siniestro vial.