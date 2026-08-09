Golpe al narcormenudeo tras un allanamiento en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el sábado realizó un operativo en contra del narcomenudeo en la localidad de Tatacuá. En el procedimiento se produjo la detención de una persona.

En el marco de una investigación por narcomenudeo en colaboración con la Fiscalía interviniente y el Grupo Táctico Operativo, se diligenciaron dos órdenes de allanamiento.

Tras el allanamiento de uno de los domicilios se secuestro plantas de marihuana, hojas disecadas, semillas, papel de seda y un teléfonó celular, elementos de interés para la investigación en curso.

Además, se produjo la detención de un hombre mayor de edad, directamente vinculado al caso.

El demorado junto a lo secuestraddo fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia correspondiente, donde se continúan con los trámites de rigor.