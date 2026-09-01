Corrientes: murió una motociclista tras ser atropellada por un patrullero

Una mujer de 45 años murió este martes luego de protagonizar un grave siniestro vial con un patrullero en la capital correntina.

El hecho ocurrió sobre avenida Río Chico y calle Los Tulipanes, en el barrio Collantes.

De acuerdo con la información inicial, la mujer circulaba a bordo de una motocicleta de 110 cc cuando, por circunstancias que son investigadas, fue impactada por un móvil de la Policía de Corrientes.

Tras el fuerte impacto, la motociclista quedó gravemente herida y recibió asistencia en el lugar por parte del personal de emergencias del 107.

Luego fue trasladada al Hospital Escuela, donde pese a la atención médica recibida se confirmó su fallecimiento.

Las circunstancias del choque y la mecánica del siniestro serán determinadas a partir de las pericias correspondientes.