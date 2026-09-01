Joven conductor chocó y derribó un tótem de fotomultas en Corrientes

Un violento siniestro vial se registró en la madrugada de este martes en la localidad correntina de Santa Rosa, donde un joven que manejaba bajo los efectos del alcohol perdió el control de su auto y destruyó un tótem de fotomultas municipal junto a una columna de alumbrado público sobre la Ruta Nacional N° 118.





El hecho ocurrió cerca de las 3 en el cruce con la avenida Santa Fe y la calle 3 de Febrero, y movilizó al personal de la Comisaría de Distrito Primera, donde estuvo involucrado un Chevrolet Corsa Classic negro que era conducido por un vecino de 26 años con domicilio en el barrio Llamarada.



Según detallaron, impactó de lleno contra las estructuras y provocó destrozos totales en la parte delantera de su vehículo rodado.





El médico de guardia constató que no presentaba lesiones de gravedad, sin embargo, el propio conductor manifestó a las autoridades haber consumido cerveza antes de subirse al vehículo, un dato clave que la Policía incorporó en las actuaciones de oficio.



Debido al incidente, el chofer quedó demorado en la dependencia policial por supuesta infracción al Artículo 59 del Código de Faltas de la Provincia de Corrientes (Decreto Ley 124/01), vinculado a la conducción peligrosa.