Corrientes: un sospechoso escapó a pie y dejó abandonada una moto robada

Una motocicleta que tenía pedido de secuestro fue recuiperada en la madrugada de este martes, tras una persecución por varias calles de tierra y dificil transitabilidad del barrio Río Paraná, en un operativo realizado por personal de la Comisaría 15° Urbana.



El conductor del vehículo, que circulaba en actitud sospechosa, logró darse a la fuga a pie tras verse acorralado por los efectivos policiales en un accionar concretado alrededor de las 2, por personal a bordo del móvil Z-485.



Todo inició ratos antes, cuando los efectivos vieron a un hombre con vestimenta oscura que se desplazaba en una moto negra sin patente y observaba con insistencia las viviendas de la zona. Al notar la presencia policial y recibir la voz de "Alto Policía", el sospechoso omitió la orden e intentó escapar a alta velocidad.



Ante la fuga, se inició un seguimiento inmediato en el que intervino también el móvil C-517 de la Comisaría 15ª en apoyo y después de verse cercado, el motociclista decidió abandonar el rodado en las inmediaciones de un descampado, para huir corriendo entre altos malezales.



Al proceder al secuestro preventivo del vehículo, constataron que se trataba de una Honda Biz 125 cc color negra, con la llave de ignición colocada, cuyo número de motor y cuadro arrojó que poseía un pedido activo de secuestro por una causa por hurto calificado, tramitado bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) N° 2.



Según informaron fuentes del caso, el rodado será restituido a su legítimo dueño una vez que concluyan las diligencias legales correspondientes y se presente la documentación que acredite su propiedad.