Esquina: gendarme hacía "willy" en moto, chocó a una familia y una beba está grave

Un impactante siniestro vial conmovió a la ciudad correntina de Esquina y dejó como saldo a una beba de 7 siete meses internada en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la ciudad de Corrientes.



La pequeña viajaba junto a sus padres en una motocicleta cuando fueron embestidos de frente por otro motovehículo que realizaba maniobras peligrosas.



El grave episodio ocurrió en la intersección de la avenida Emilio Hansen y la calle Los Lirios, en uno de los accesos principales al barrio Bicentenario, un trayecto que la familia realizaba tras ingresar desde la Ruta Nacional 12.



Según los primeros datos de la investigación y el registro de cámaras de seguridad de la zona, el causante del choque habría sido un joven de 22 años, integrante de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba fuera de servicio.



Fuentes del caso indicaron que las imágenes mostrarían que el uniformado -quien lleva pocos días dentro de la fuerza armada- circulaba a alta velocidad y haciendo "willy", cuando perdió el control de su moto y se cruzó completamente de carril.



Producto de la violenta colisión, la menor se llevó la peor parte y sufrió lesiones de consideración. Tras recibir los primeros auxilios locales, fue derivada de urgencia a la Capital provincial por la complejidad del cuadro. Fuentes médicas indicaron que permanece estable y fuera de peligro, aunque los profesionales evalúan realizarle intervenciones quirúrgicas en las próximas horas.



Sus padres, en tanto, resultaron sin heridas de gravedad.



Por su parte, el gendarme recibió atención médica en el hospital de Esquina y fue dado de alta poco después, mientras que el control de alcoholemia habría arrojado resultado negativo.



El caso quedó bajo la órbita del fiscal Javier Mosquera, quien caratuló la causa y ordenó las pericias pertinentes, mientras que el gendarme permanece en libertad.