Corrientes: dos detenidos en diferentes operativos en la ciudad

La Policía de Corrientes informó que detuvo a dos personas en la ciudad capital en diferentes operativos.

Los operativos fueron realizados por efectivos del Destacamento San Marcos entre el miércoles y la mañana de este jueves en distintos puntos de la ciudad.

Patrullaje nocturno en calle La Paz

El primer procedimiento se registró en las últimas horas del miércoles, en inmediaciones de la intersección de las calles La Paz y Los Alpes.

En su recorrida se observó a un joven de 20 años en actitud sospechosa en la vía pública.

Tras ser abordado y entrevistado, no pudo fundamentar su presencia en el lugar, motivando su demora preventiva.

Intervención matutina por observación de vehículos

El segundo operativo se concretó durante la mañana de este jueves sobre Avenida Teniente Ibáñez y calle Cuarto Centenario.

En el lugar, los agentes interceptaron a un hombre que se encontraba observando el interior autos estacionados.

Los demorados fueron trasladados a la comisaría correspondiente para la averiguación de sus antecedentes y donde se realizaron las diligencias de rigor.