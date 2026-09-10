Tragedia en la RN14: un menor murió durante un viaje en micro

Un hecho trágico ocurrió sobre un colectivo de larga distancia el miércoles sobre la Ruta Nacional N° 14, en cercanías de Estación Torrent. Un niño de 14 años murió mientras viajaba junto a su madre.

El hecho se registró alrededor de las 8 del miércoles, cuando el chofer de una unidad de la empresa Vía Tac solicitó asistencia urgente a la policía en el kilómetro 635 de la RN 14.

Descompensación y auxilio en la Ruta Nacional 14

En la mencionada ruta una unidad de la empresa Vía Tac viajaba desde ciudad bonaerense de Campana con destino final en la provincia de Misiones.

Entre los pasajeros viajaban un niño de 12 años junto a su madre. Cuando el colectivo pasaba en cercanías de Estación Torrent se realizó la alerta al percatarse que menor estaba sin signos vitales.

Maniobras de reanimación y causa del deceso

Tras el llamado de emergencias. el personal sanitario y policial llegaron al lugar para intentar salvar la vida del niño en plena ruta.

Efectivos de la Comisaría de Estación Torrent y enfermeras de la sala local practicaron maniobras de RCP y lograron reanimarlo momentáneamente.

Pese al esfuerzo, minutos después, el menor volvió a sufrir un colapso severo y murió en el interior de la unidad en brazos de su madre.

El cuerpo fue trasladado al Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, donde los exámenes forenses constataron que la muerte fue provocada por un paro cardiorrespiratorio producto de patologías previas.

Las autoridades policiales y la fiscalía de turno iniciaron los trámites de rigor para formalizar la investigación del hecho.

Con información de Anly Red de Comunicación